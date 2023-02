José Guillermo Del Solar, actual jefe de la unidad técnica de menores, y Juan Carlos Oblitas, director general de fútbol de la FPF, realizaron una conferencia de prensa donde presentaron a Pablo Zegarra como el nuevo técnico de la Selección Peruana Sub 17, que tendrá que afrontar dos grandes retos este año: el Sudamericano en Ecuador y la Copa del Mundo de la categoría, de la cual Perú será sede.

“Con Pablo Zegarra coincidí seis meses en Sporting Cristal, cuando fui técnico del primer equipo y sé de su forma de trabajo. Tengo por seguro que habrá una línea muy clara con él, porque conozco su metodología, que está alineada con lo que piensa Juan Máximo Reynoso. Calza perfecto con lo que queremos trabajar en los próximos años”, declaró el jefe de la unidad técnica de menores, ‘Chemo’ Del Solar.





🎙 José Del Solar: "Pablo tiene una identificación plena con el escudo de la selección peruana y es una persona muy preparada".#ArribaPerú 💪🏼 pic.twitter.com/KWMcLr8JAo — Selección Peruana 🇵🇪 (@SeleccionPeru) February 2, 2023





¿Cuál es la experiencia de Pablo Zegarra como técnico?





El exvolante rimense, realizó sus estudios para técnico profesional de fútbol en España y tuvo su primera experiencia en la sub 19 del Salamanca, para luego subir al primer equipo de la madre patria. En Perú, Pablo Zegarra dirigió a los ‘celestes’ en 25 enfrentamientos, cosechando 9 triunfos, 8 empates e igual número de derrotas; luego comandó al Pirata FC en 11 duelos, con sólo 2 victorias, 3 empates y 6 derrotas; finalmente, su último club en primera división fue el Atlético Grau, donde disputó 9 partidos, ganó 1 sola vez, empató 2 y perdió 6.

Sin embargo, la Federación Peruana de Fútbol resaltó los logros del nuevo técnico nacional, Pablo Zegarra, quien fue campeón con los alevines y juveniles del UD Salamanca en España; con la reserva de Sporting Cristal (2016) y con los mayores en la Copa Bicentenario; además, también logró la Supercopa del Perú (2020) con el Club Atlético Grau en el Perú.





Le damos la bienvenida a Pablo Zegarra como nuevo entrenador de nuestra @SeleccionPeru Sub 17 🇵🇪. #ArribaPerú 💪🏻 pic.twitter.com/joI1ow48ZM — Selección Peruana 🇵🇪 (@SeleccionPeru) February 2, 2023





¿Qué torneos jugarán las divisiones menores de la Selección Peruana?





A partir de este año, se jugarán tres torneos de reserva, los cuales estarán centrados en formar jugadores para la Sub 15, Sub 18 y Sub 20 y serán disputados constantemente a lo largo de todo el año, en un proyecto que tiene miras hasta el 2027.

El torneo de reserva será jugado solamente con chicos de la categoría 2003 para fortalecer el trabajo de la sub 20, la pre-reserva contará con futbolistas nacidos en el 2005 para potenciar la sub 18 y, finalmente, la pre-pre reserva será un campeonato de menores con miras a alimentar la sub 15 nacional.





