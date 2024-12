Pablo Sabbag se despide de Alianza Lima: "Este club fue mi hogar"

Se va 'El Jeque'. Pablo Sabbag utilizó sus redes sociales para anunciar su salida de Alianza Lima, club que lo albergó durante dos temporadas.

El delantero colombiano compartió un extenso mensaje para agradecerle al club blanquiazul y a la hinchada, asegurando que siempre jugó con pasión y orgullo, a pesar de sus lesiones.

"Hoy me toca despedirme de Alianza Lima, y la verdad, no sé si las palabras puedan alcanzar para expresar lo que siento. Fueron dos años que marcaron mi vida de una forma que nunca imaginé. Este club no fue solo un equipo, fue mi hogar, el lugar donde viví alegrías que quedarán grabadas para siempre en mi corazón", escribió.

Sabbag manifestó que pasó los años "mas hermosos" de su carrera en el equipo de La Victoria y reveló haberse convertido en un hincha más.

"Quiero que sepan que me voy con el corazón lleno de gratitud y amor. Alianza Lima será para siempre una parte de mí, y desde donde esté, seguiré alentando como el hincha más fiel. ️Gracias, Alianza, por regalarme los años más hermosos de mi carrera. Llevaré tu nombre tatuado en el alma por siempre", concluyó.

