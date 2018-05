Pablo Bengoechea no tendría problema en irse de Alianza Lima si es necesario

No se hace problemas. El técnico de Alianza Lima , Pablo Bengoechea , fue claro en sostener que, de no mejorar la situación de su equipo, no tendría reparos en marcharse, en pos del beneficio de los suyos.

“No es malo que me saquen del cargo. Es más, si yo soy el que perjudica, yo soy el primero en irme. Yo quiero mucho a mis jugadores y si el problema soy yo, me voy”, manifestó el ‘Profesor’, que, a su vez, se hizo cargo del bajo rendimiento de su equipo en el Torneo de Verano.

“Hay un saldo negativo y no estamos conformes con la actuación que tuvimos. El Torneo de Verano fue malo para nosotros, no rendimos acorde a lo que esperábamos”, dijo.

Además, el DT dejó en claro que, pese a que son mínimas, peleará por sus chances de ser terceros en su grupo para ir a la Sudamericana.

“En la Copa nos quedan dos partidos y vamos a intentar ser competitivos. Hay una chance mínima de seguir en la Sudamericana y vamos a luchar por eso”, apuntó.

DEFENDIÓ A LOS SUYOS

“Yo no puedo decir que los cinco refuerzos son los culpables de este rendimiento, sería una excusa muy sencilla. Lo que extrañamos es el funcionamiento colectivo del año pasado”, explicó el estratega charrúa.

DATOS

* Gustavo Zevallos, gerente de los aliancistas, negó la partida de Gabriel Leyes.

* “No hay nada en relación a una rescisión del contrato de Gabriel. No hemos conversado en lo absoluto sobre ese tema”, dijo el dirigente.