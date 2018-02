Pablo Bengoechea: 'Yo pongo a los mejores jugadores en el campo'

Alianza Lima no tuvo un debut muy destacable para sus hinchas luego de empatar 1-1 frente a Comerciantes Unidos por el Torneo de Verano .

Pablo Bengoechea , actual estratega del conjunto de La Victoria, en conferencia de prensa, habló sobre las decisiones que toma a la hora de definir su ‘11’ titular para los compromisos, sosteniendo que nunca planea poner al ‘peor equipo’ en el campo de juego.

"Yo no soy tonto, no voy a poner al peor equipo para jugar. Yo pongo a los mejores, si alguien no está en el nivel óptimo para mí no es alineado entre los titulares”, aseveró el estratega uruguayo.

Al ser consultado sobre la ausencia de Carlos Ascues en el arranque del partido, sostuvo que creyó que era lo correcto.

“Solo pueden jugar once hombres nada más. Pensé que Ascues no merecía empezar jugando", sentenció.