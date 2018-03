Un tenso momento fue el que tuvo Pablo Bengoechea —director técnico de Alianza Lima — con una periodista deportiva durante la conferencia de prensa que se realizó luego del partido de la San Martín contra el cuadro blanquiazul.

Como se recuerda, el duelo entre 'Los santos' y 'Los íntimos' terminó 0-0, dejando un mal sabor de boca entre los hinchas que fueron a ver al conjunto victoriano en el Alejandro 'Matute' Villanueva.

Melina Merino, reportera deportiva de RPP, le consultó a Bengoechea sobre su decisión de colocar en la cancha a Kevin Ferreyra y no a Maximiliano Lemos. Además, le preguntó por qué Janio Pósito no fue titular desde el inicio del encuentro. Este es un extracto del diálogo:

Reportera: ¿Por qué Ferreyra y no Lemos? y ¿qué le falta a Pósito para ser titular en Alianza Lima?

DT: Porque son jugadores totalmente distintos. Ferreyra juega por banda y Lemos es un volante mixto que juega por adentro.



Reportera: Se lo pregunto porque Lemos es el refuerzo extranjero que no vemos tanto en cancha y me parece extraño...

DT: No me guío por extranjero o local. Yo armé un plantel y me parecía que precisaba abrir la cancha por la banda izquierda. (...) Ferreyra entró muy bien, hizo expulsar al lateral derecho.

Cuando Bengoechea le respondió a Merino su segunda pregunta sobre Janio Pósito, la periodista no quedó, al parecer, conforme con la respuesta. Por lo que se produce la discusión entre ambos:

DT: Pósito va 6 partidos. Ha sido más titular que suplente. Hoy no entró jugando pero bueno... son decisiones que para eso Alianza me contrató. ¿No estás de acuerdo? Presentate en Alianza y dirigí el año que viene.

Reportera: No lo voy hacer porque no soy directora técnica.

DT: ¡Entonces estudiá! ¡Preparate!



Alianza Lima

MERINO DICE ESTAR TRANQUILA

Tras este incidente con el estratega de Alianza Lima, Milena Merino se pronunció a través de sus redes sociales. De acuerdo con ella, "los cambios no son siempre hombre por hombre". Además, la periodista dijo no estar ofendida.

"Los cambios NO son siempre hombre por hombre. Yo hice mis preguntas al DT de Alianza Lima. Él respondió. No me sentí ofendida. PD: No dejaré de preguntar", escribió desde su cuenta personal de Twitter.