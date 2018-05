Pablo Bengoechea , estratega de Alianza Lima , destacó la entrega de sus dirigidos tras el triunfo blanquiazul sobre Sporting Cristal , válido por la tercera jornada del Torneo Apertura .

"Es un triunfo importante por la categoría del rival y lo que hizo estos meses. Alianza jugó bien, salió a la perfección lo que trabajamos, salimos por la banda rápido. Eso se vio en el primer tiempo, Cristal teniendo la pelota y nosotros marcando los espacios, así llegaron nuestros goles", señaló el técnico uruguayo luego de la victoria (1-2) registrada el Nacional.

Para Pablo Bengoechea , la victoria sobre Sporting Cristal y "lo que se hizo ante Boca" fue "lo mejor" de Alianza Lima en la temporada.

"Valoro el esfuerzo de los muchachos por hacer que Alianza sea competitivo, fue un esfuerzo sobrehumano. El fútbol se sigue midiendo por goles. Tapamos a sus laterales con Velarde y Lemos, Leyes y Hohberg presionaron a Cazulo y lo empujamos al error", indicó el 'Profesor'.

"Lo desagradable fue llegar al vestuario y ver que Cruzado y Velarde no continuaban, rearmé el equipo, pero no me gustó el inicio del segundo tiempo, no tuvimos esa frescura, Leyes jugó en una pierna", agregó.