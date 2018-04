¿Es el primer año y el último? Ousmane Dembélé llegó a mediados del 2017 a Barcelona de España, en el mercado de pases de verano para Europa. Las constantes lesiones no han permitido que el francés de 20 años muestre sus condiciones.

Debido a su poca continuidad, se especula que el atacante ya no seguirá en Cataluña para la siguiente temporada. Dembélé aclaró un poco el panorama. "Firmé un contrato de cinco años en Barcelona. No voy a irme después de una temporada. Estaré aquí por mucho tiempo", confesó al programa 'Telefoot' de la televisión francesa.

"No estoy en la cima de mi juego, pero poco a poco, volverá. Voy a volver a trabajar en 'cardio', porque me canso muy rápido", añadió el extremo derecho que maneja ambos pies con facilidad.

"En Barcelona tengo un mejor estilo de vida que en Dortmund. Allí no tenía un estilo de vida tan saludable y no me lesioné, así que no es por culpa de eso que me haya lesionado en Barcelona", finalizó.