Fuertes declaraciones. Oswaldo 'Cachito' Ramírez, autor de los dos goles peruanos ante Argentina en la Bombonera en 1969, aseguró a la agencia EFE que la albiceleste tiene miedo de volver a quedarse fuera de un Mundial en vista del duelo que tiene previsto para el 5 de octubre contra selección peruana.

Ramírez, quien viajará con la selección peruana a Buenos Aires, afirmó que espera servirle de amuleto para sacar un resultado positivo que permita a la bicolor volver a clasificar a una Copa del Mundo después de 35 años.

"Será un partido indudablemente muy difícil. Los dos equipos tienen 24 puntos. La gran ventaja es que Perú está funcionando muy bien en equipo, al contrario que Argentina, a pesar de que tiene grandes individualidades", señaló Ramírez.

El ex futbolista sostuvo que será clave que la selección se ponga en ventaja, como lo hizo él hace 48 años, en el 2-2 que dejó a Argentina fuera del Mundial de México 1970.

Ramírez también opinó sobre la decisión de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA) de jugar el partido en la Bombonera, él comentó que el escenario del encuentro es lo de menos.

"Son 11 contra 11 los que tienen que jugar. A mí me da lo mismo, pero lo que me parece raro es que la FIFA les permitiera cambiar el estadio cuando la Bombonera no era ninguno de los tres escenarios que habían inscrito antes de comenzar las eliminatorias", aseveró Ramírez quien indicó que cree que la FIFA aceptó inmediatamente al pedido de la AFA porque tiene como embajador a Diego Armando Maradona.