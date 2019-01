"No me hagan sufrir", pide Óscar Vílchez para que no lo confundan con la 'Carlota'

¡Qué incómodo! Óscar Vílchez fue uno de los baluartes en la última consagración de Alianza Lima a nivel nacional en el 2017, pero parece que su imagen no es tan reconocible en las calles. 'Neka' debió hacerle un pedido a sus seguidores en Twitter , porque suelen confundirlo con otras personalidades.

"Amiguitos: Yo no soy Walter Vílchez, el popular 'Pacho', es mi hermano. Tampoco soy Carlos Vílchez, la popular 'Carlota', es un gran cómico peruano. Si me van a pedir una foto, mínimo que sepan quién soy, para que no me hagan sufrir de esa manera", escribió el volante nacional.



(Twitter Óscar Vílchez) (Twitter Óscar Vílchez)

El tuit del ahora jugador de Alianza Universidad se volvió viral en redes. Incluso, su colega y defensa de Real Garcilaso, Jhoel Herrera, le contestó. El ex 'blanquiazul' mencionó que a él también lo confunden, y lo hacen nada menos que con Luis Advíncula.

"Te entiendo hermano, a mí me confunden con Luis Advíncula. Y no sean malos, pues, estoy más arreglado que él. Yo ya les digo: 'sí amigo, yo soy el Rayo Bolt'. Si no puedes, hay que seguirles la corriente. Saludos, hermano", se lee en la publicación de Herrera.

La conversación se amplió cuando Herrera nombró al lateral de la selección. El 'Rayo' no dudó en responderle con el toque humorístico al que está acostumbrado. "Felizmente a mi nadie me confunde contigo, negro feo. Jajajajajajajaja", replicó.

(Twitter Jhoel Herrera) (Twitter Jhoel Herrera)

(Twitter Luis Advíncula) (Twitter Luis Advíncula)

