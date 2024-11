Orlando City vs. Atlanta United EN VIVO: ¿A qué hora juegan y dónde ver HOY la semifinal de MLS Cup 2024?

¡PAREN TODO! Este domingo 24 de noviembre es la semifinal de la conferencia este de la MLS Cup 2024. Orlando City, de Pedro Gallese, se enfrentará a Atlanta United, de Luis Abram.

Trascendió que los futbolistas peruanos Pedro Gallese, Wilder Cartagena y Luis Abram estarían desde el inicio en el partido.

El encuentro se disputará en el Exploria Stadium, desde las 3:30 p.m. hora peruana. El partido será transmitido EN DIRECTO por MLS Season Pass de Apple TV.

Orlando City, de Pedro Gallese y Wilder Cartagena, que quedó cuarto en la temporada regular de la MLS, se enfrentará a Atlanta United de Luis Abram, que firmó la sorpresa del año eliminando al Inter Miami de Lionel Messi.

El equipo de Abram intentará repetir proeza ante un Orlando con mucho talento latino: el uruguayo Facundo Torres, los argentinos Ramiro Enrique y Martín Ojeda, el colombiano Iván Angulo, el argentino Martín Ojeda, el colombiano Luis Muriel, etc.

¿A qué hora juegan Orlando City vs Atlanta United?

En Perú, el partido Orlando City vs Atlanta United comienza a las 3:30 p.m.

En Estados Unidos (Florida), el partido comienza la las 3:30 p.m.

En Estados Unidos (Georgia), el partido comienza la las 3:30 p.m.

En Colombia, el partido Orlando City vs Atlanta United comienza a las 3:30 p.m.

En Ecuador, el partido Orlando City vs Atlanta United comienza a las 3:30 p.m.

En Bolivia, el partido Orlando City vs Atlanta United comienza a las 4:30 p.m.

En Venezuela, el partido Orlando City vs Atlanta United comienza a las 4:30 p.m.

En Argentina, el partido Orlando City vs Atlanta United comienza a las 5:30 p.m.

En Chile, el partido Orlando City vs Atlanta United comienza a las 5:30 p.m.

En Uruguay, el partido Orlando City vs Atlanta United comienza a las 5:30 p.m.

En Brasil, el partido Orlando City vs Atlanta United comienza a las 5:30 p.m.

En Paraguay, el partido Orlando City vs Atlanta United comienza a las 5:30 p.m.

En México, el partido Orlando City vs Atlanta United comienza a las 2:30 p.m.

¿Dónde ver Orlando City vs Atlanta United en vivo por TV?

El partido Orlando City vs Atlanta United no será transmitido por TV. Pero, se podrá ver EN VIVO por MLS Season Pass de Apple TV

Posibles alineaciones: Orlando City vs Atlanta United

Orlando City: Pedro Gallese; Dan Thor­halls­son, Rodrigo Schlegel, Robin Jansson, Rafael Santos; César Araújo, Wilder Cartagena; Facundo Torres, Martín Ojeda, Iván Angulo; Ramiro Enrique.

Atlanta United: Brad Guzan; Derrick Williams, Stian Gregersen, Pedro Amador, Brooks Lennon; Dax McCarty, Bartosz Slisz, Alexey Miranchuk; Jamal Thiare, Ajani Fortune y Saba Lobjanidze.

