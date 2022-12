Cayetana Chirinos se convirtió en la gran figura del team peruano en los XXVI Juegos Sudamericanos Escolares Asunción 2022 al conquistar tres medallas de oro que la confirman como la mejor atleta del continente.

La peruana inició su espectacular campeonato con el oro en 80 metros planos, prueba en la que se impuso claramente a sus rivales con un registro de 9.71 segundos. Chirinos, de 14 años, continuó su cosecha dorada con un nuevo triunfo en la posta 5x80 metros, competencia en la que remató con un paso demoledor que ha sorprendido a todos en Paraguay.

Posteriormente, Cayetana se coronó campeona en salto largo con una marca de 5.64 metros, sellando un triplete de oro que la ubica como la gran figura de la delegación peruana en el evento que reúne a los mejores deportistas escolares del continente.

“Me siento feliz y orgullosa de escuchar las notas del himno nacional de mi país. Tenía el objetivo de ganar medallas para el Perú en los Juegos Sudamericanos Escolares, y lo he podido cumplir. Es una emoción indescriptible”, dijo Cayetana.

TEMPORADA BRILLANTE

Chirinos cierra de la mejor forma un 2022 en el que no ha parado de superarse a sí misma y conseguir logros llamativos en la velocidad y el salto largo, entre los que se cuentan la medalla de oro en salto largo en el Campeonato de España Sub 16 en Pista Cubierta, así como la medalla de oro en 100 metros planos en el Campeonato de España Sub 16 al Aire Libre.

Campeona nacional U16, U18 y U20 en velocidad y salto largo, además de subcampeona nacional absoluta en 100 metros planos, Cayetana llegó a los Juegos Sudamericanos Escolares Asunción 2022 después de imponerse en 80 metros planos y salto largo en los Juegos Escolares Deportivos Nacionales que se disputaron en octubre.

Hace solo unos días, en el Campeonato Nacional Infantil de Atletismo, Chirinos ganó la prueba de 100 metros planos en la categoría U16 con un tiempo de 11.92 segundos. Esa marca le valió para imponer tres nuevos récords nacionales en U18, U20 y U23, algo formidable para una chica de solo 14 años que no deja de brillar.