Hace pocos días mi hermano Aldo, que anduvo de visita, retornó a Florida. Lo hizo no sin antes dejarme una pregunta a la que todavía busco darle la mejor respuesta. Aunque, a pesar de esmerarme, no sé si logre calmar su interrogante: ¿cómo es que el fútbol peruano, siendo parsimonioso, está a un paso de ir a otro Mundial? Me esforcé y, tratando de aparentar mucha convicción, le dije: te voy a explicar. Y vaya que me costó explicar.

Partimos reconociendo que el fútbol peruano no cuenta entre sus principales características ser muy ágil y expeditivo; es inclusive hasta lo contrario. Se toma su tiempo para pensar, defender, encimar, crear y atacar. Allí radica que muchas veces los rivales, con mayor dinamismo, saquen ventajas cuando logran imponer un vertiginoso ritmo de juego. Sin embargo, el estilo peruano no deja de ser importante cuando enlaza la habilidad, técnica y juego de conjunto; así no tenga las mismas revoluciones que el rival, cuando está muy concentrado, con el balón bien jugado, de preferencia a ras del campo, siempre podrá ser peligroso. Más aún si suma al menos a un jugador que sea “el diferente”.

Entonces, ayuda a la selección que los que vienen del fútbol foráneo lleguen más cuajados en la exigencia y la dinámica. Eso marca una diferencia con los futbolistas del torneo local, habituados a un ritmo más cansino. Esta es solo una premisa entre algunas otras que puede haber, como que también nos falta tener técnicos y preparadores más exigentes y directivos más anhelosos.

Aterrizando en el Torneo Apertura, Sport Huancayo es el nuevo puntero; la semana anterior fue Alianza Atlético de Sullana, que descendió un puesto. Los huancaínos le propinaron su tercera derrota seguida a Municipal, que hasta hace cuatro fechas era el líder y hoy perdió la brújula. Melgar consiguió su cuarta victoria consecutiva en la Liga 1 y trepó al segundo lugar, trasladando ese gran momento que vive en la Sudamericana, donde acumula tres triunfos continuos. Mientras, Universitario, con Alex Valera que no para de anotar y Jorge ‘Coco’ Araujo como su entrenador (para qué cambiarlo si va bien), subió a la cuarta casilla después de derrotar a los de Sullana. Además, Cristal arañó un empate ante ADT siendo visitante y Alianza Lima ganó con un penal inexistente a San Martín. Le quedan cinco fechas al campeonato y, por lo apretada que luce la tabla arriba, esta puede seguir cambiando al número uno.





ESTE VIDEO TE PUEDE INTERESAR

Perú21TV conversó con el exministro del Interior, Walter Albán, sobre la salida a la profunda crisis política y las implicancias de los escándalos del presidente Pedro Castillo.