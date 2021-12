Casi dejamos atrás el 2021 con sus buenas, malas y peores. Un año duro para la mayoría. El año del esperado bicentenario que pasó sin pena ni gloria y solo nos hizo un guiño saliendo despavorido por la coyuntura que lo recibió. Es que la pandemia no nos deja y, aunque se vislumbre una luz al final del túnel, será difícil que pronto no esté más entre nosotros. Pero también sufrimos como país, por la inclemencia de nuestros gobernantes, autoridades que no dan la talla, resultado de una clase política mediocre, que inclusive viene de largos años atrás.

Y si bien esto es cierto –al terminar afectando todas las actividades de nuestro quehacer diario–, debemos abocarnos en cómo hacer para que el deporte logre avanzar en épocas tan espinosas. Ante esto, encontramos un camino: trabajar con esfuerzo, dedicación y con una dosis impostergable de capacidad. Creemos que no hay mejor receta para sacar adelante cualquier reto. Finalmente, el deportista de competencia tiene temple y está acostumbrado a luchar contra las adversidades. Que el próximo año cuente con el apoyo de todos.

El año 2022 trae un nutrido calendario de actividades deportivas: se anunció que la Liga 1 de fútbol profesional inicia juegos el 21 de enero con 18 equipos, mientras que la Liga 2 lo hará en marzo con 14 clubes. Asimismo, desde el 28 del siguiente mes regresan las Eliminatorias al Mundial Qatar 2022 cuando Perú enfrente a Colombia en Barranquilla, donde nuestra selección tiene intactas sus chances de clasificar: de quedar en cuarto lugar, clasifica directamente; de quedar quinta, deberá disputar la clasificación en un repechaje. También está el inicio de la fase preliminar de la Copa Libertadores, torneo en que participarán cuatro equipos peruanos, programado para el 9 de febrero; de igual forma, el arranque de la Copa Sudamericana, pactado para el 8 de marzo, donde igual estarán presentes cuatro representativos nacionales.

Entre otros deportes, en enero destaca el arranque de los Grand Slam de tenis con el Abierto de Australia, del 17 al 30. Entrando a marzo enciende motores la apasionante Fórmula 1. Los Juegos Deportivos Bolivarianos que van del 24 de junio al 5 de julio. Y ya coronando el 2022 tendremos el torneo más visto del planeta: la Copa del Mundo Qatar 2022, que se inicia el 21 de noviembre y concluye el 18 de diciembre. Entonces, a disfrutar de este colmado calendario de actividades. ¡Que tengan un mejor año 2022!