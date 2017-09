¡Ojo, Paolo! Sistema VAR se aplicará desde este sábado en el Brasileirao

La Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) decidió adelantar el uso del sistema VAR (Video Assistant Referees) en el Brasileirao a partir de este fin de semana, debido a la reincidencia de errores arbitrales.

La Comisión de Arbitraje de dicha institución proyectaba el uso de la citada tecnología en las rondas finales del campeonato brasileño, sin embargo, la medida será efectiva desde este sábado, en el encuentro que sostendrán Flamengo y Avaí por la jornada 25 del certamen.

"Será un día histórico para el deporte más popular del mundo. Tras un año trabajando en este proyecto, la Confederación colocará el árbitro de video en práctica", indicó el organismo a través de un comunicado oficial.

De acuerdo al anuncio de la CBF al respecto, el VAR será determinante en cuatro situaciones del juego: para avisar al árbitro principal si un gol fue legítimo o no, aclarar si una falta fue penal o no, confirmar si una expulsión fue bien aplicada o no, y con la finalidad de identificar a jugadores que fueron confundidos con otros al ser amonestados.