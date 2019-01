La novia de Emiliano Sala y su misterioso mensaje: "Investiguen a la mafia del fútbol"

La modelo Berenice Schkair, novia del futbolista argentino Emiliano Sala , que desapareció en un avión privado que volaba sobre el Canal de la Mancha rumbo a Cardiff (Gales), descargó su angustia y dolor en redes sociales con un misterioso mensaje.



"Sé que estás en algún lugar. Investiguen. Emiliano Sala", escribió en su cuenta de Twitter. "Investiguen a la mafia del fútbol porque no me creo este accidente", agregó.

La modelo de 27 años también utilizó Instagram para publicar una foto con un mensaje extenso que sorprendió a sus seguidores.

"Quiero despertar y que todo esto sea mentira. Por favor investiguen por qué. No me creo este accidente ni que suspendan una búsqueda por mal clima cuando apenas encuentran objetos flotando. Necesito leer que apareciste. No puedo creer que suspendan la búsqueda hasta mañana, que pierdan tiempo y no investiguen. Siento impotencia, estoy en una pesadilla. No puedo parar de pensar en vos, Emi", sostuvo Berenice Schkair.

"¿Los sueños tienen fecha de caducidad? En un segundo tu vida puede cambiar… Somos polvo, somos efímeros en este universo donde ocurren tantas injusticias. Por esto lo que más me arrepiento es no haberte dicho que me hiciste sentir como hace tiempo no sentía y que te quiero. Yo no sé expresarme y eso es algo que creo que voy a aprender de ahora en adelante", agregó la modelo.

Emiliano Sala está desaparecido desde la noche del lunes, cuando la aeronave en la que viajaba dejó de detectarse a través de los radares. La misma partió desde Nantes, Francia, y a una hora de haber iniciado su trayecto se comunicó con la torre de control de la Isla de Guernsey por última vez.

Luego de más de 15 horas de búsqueda, la policía de Guernsey comunicó haber visto "varios objetos flotantes en el agua". Sin embargo, no lograron confirmar si alguno de estos pertenece al avión perdido.

Se que estás .. algún lugar. Investiguen .. Emiliano sala pic.twitter.com/PPQAquiZMw — Berenice Schkair 🤟👁🔥 (@bereniceschkair) 22 de enero de 2019

