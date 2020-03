Nolberto Solano ofreció disculpas luego de ser detenido por no respetar la cuarentena y asistir a la reunión de uno de sus vecinos en La Molina. En conversación con el programa Encendidos de RPP Noticias, el exfutbolista señaló esta arrepentido y señaló que no buscará continuar justificándose.

“Los que me conocen saben que he tratado de manejarme de la mejor manera. Fui a un almuerzo y terminé en una situación como la de noche. No fue una fiesta, solo fue una reunión, un almuerzo que me invitaron de una amiga vecina que siempre visitamos y sucedió lo que todos vieron. Obviamente, estoy muy arrepentido de todo esto y pido las disculpas del caso”, señaló.

Pese a que pidió disculpas, Solano no dejó pasar la oportunidad para mencionar que no le faltó el respeto a las autoridades que lo intervinieron anoche.

“No fue una fiesta, era un almuerzo al que me invitaron vecinos amigos, se prolongó, pero no habían más de cinco o seis personas. Nunca hubo una falta de respeto porque ellos están cumpliendo su trabajo y nosotros solo seguimos con la orden. Yo no voy a justificar. Todo el país estamos con la misma situación, uno se pone en la piel de la gente que debe vivir el día a día. Es muy duro para ellos, pero está lo más importante, la salud, sin eso no podemos hacer nada”, aseveró.

Finalmente, Solano hizo un llamado a continuar respetando las normas impuestas para evitar la propagación del coronavirus en el país.

“Aprovechar y decirle a la población que hay que continuar y seguir con esta normativas que creo que lo que busca el Gobierno es que las cosas nos vayan bien a todos”, concluyó.

De acuerdo a ‘Ñol’, jamás hubo una fiesta y solo se trataba de un grupo de amigos que se juntaron para almorzar.

VIDEO RECOMENDADO:

Nolberto Solano y Pablo Zegarra fueron intervenidos por la Policía Nacional