Nolberto Solano dio a entender que aceptaría ser el DT de la selección

Ha sido protagonista y testigo en carne viva de todo lo ocurrido con la selección en los últimos tres años, precisamente, desde la llegada de Ricardo Gareca . Como su asistente, Nolberto Solano experimentó el tercer lugar en la Copa América de Chile, el tormentoso inicio de las Eliminatorias a Rusia, la reformación de la selección a partir de la Copa América Centenario, la histórica remontada que nos llevó al Mundial y, finalmente, la participación en la Copa del Mundo.

Por todo eso, ‘Ñol’ sabe que está preparado y que no le huiría al reto de asumir la dirección técnica de nuestra selección. Ojo, si es que se la llegaran a ofrecer.

“Las decisiones las tomará Juan Carlos Oblitas, él ha sido clave para este proceso. Me imagino que ya estará pensando, en el fútbol hay que estar atento a todo. Debe tener un plan B y si se da, bienvenido”, comentó el ‘Maestrito’ al ex arquero Carlos Navarro Montoya para radio Conexión Abierta de Argentina. “El camino que inició Ricardo Gareca es, sin duda, el camino a tomar”, señaló el ex volante de la selección peruana.

INCERTIDUMBRE



Además, el ex jugador de la bicolor no supo precisar lo que podría ocurrir con el futuro del ‘Tigre’ Gareca, pero pidió su continuidad.

“Ahora Ricardo Gareca se toma su tiempo para pensar. Se rumorean tantas cosas, debe de estar con muchas tentaciones después del gran trabajo que hizo con Perú. Nosotros como peruanos rogamos que pueda quedarse”, añadió Solano, quien de momento se encuentra de vacaciones en Inglaterra.

DATOS



- Solano ha dirigido a tres equipos desde que se inició como técnico en 2012.



- El ‘Maestrito’ pasó por Universitario (2012), José Gálvez (2013) e Internacional de Toronto, de la Tercera División de Canadá (2014).



- Se espera que Ricardo Gareca retorne esta semana a nuestra capital.