¿Vuelve a la FPF? Nolberto Solano aclara si será nuevo director de fútbol de la Federación

Tras la salida de Juan Carlos Oblitas del puesto de director de fútbol en la Federación Peruana de Fútbol (FPF), varios nombres han sonado como posibles reemplazos.

Uno de los más mencionados recientemente ha sido Nolberto Solano, quien fue asistente técnico de la Selección Peruana durante la era de Ricardo Gareca.

Sin embargo, en una reciente entrevista, Solano desmintió que haya tenido algún acercamiento con la FPF. "Nadie me ha llamado y creería que todos comienzan a adivinar nombres. Actualmente tengo un compromiso con el Santos (segunda división) para el año 2025", declaró 'Ñol' a Ovación.

A pesar de los rumores, Solano se mostró agradecido por su paso por la bicolor, tanto como futbolista como en su rol de asistente técnico.

“Es un gran honor trabajar allí y yo me he preparado para ser director técnico. El cargo de director deportivo no es muy ajeno, aunque de momento no hay nada”, señaló.

Nolberto Solano opinó sobre salida de Oblitas

Por otro lado, Solano también se refirió a la salida de Juan Carlos Oblitas, destacando su contribución al fútbol peruano.

“Las cosas no salieron y él le ha dado mucho al fútbol peruano. Más allá de lo que fue su despido, había que darle las razones y eso habría sido la mejor manera de darle una despedida. Con respeto”, comentó el exvolante de la selección.

