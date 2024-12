No va más: Franco Zanelatto se negó a renovar con Alianza Lima

Una nueva baja confirmada en Alianza Lima. Franco Zanelatto, extremo paraguayo nacionalizado peruano no continuará en tienda íntima luego de negarse a renovar contrato con el club, según precisó Franco Navarro en conferencia de prensa.

Zanelatto no tuvo un buen año, como la gran mayoría del plantel de Alianza Lima, pero era una de sus apuestas a futuro luego de dos temporadas vistiendo la blanquiazul, incluso fue llamado a la selección en algunas ocasiones.

La idea del delantero es seguir su carrera fuera del Perú y es por ello que su representante le comunicó a Alianza Lima que Zanelatto no jugará por ningún club nacional en la próxima temporada.

“Nosotros quisiéramos tenerlo, pero me sorprende que no se le haya renovado o que no haya querido renovar, no sé la realidad. Tendría que estar renovado hace mucho tiempo y continuar con nosotros, pero como le vuelvo a repetir, el representante del jugador ha manifestado claramente que no va a firmar por ningún club en el Perú y que se va a ir a jugar al extranjero”, señaló el director deportivo aliancista, Franco Navarro.

Asimismo, Navarro indicó que había una predisposición para renovar con Zanelatto, pero que esto dependía del propio jugador. Existen algunas versiones periodísticas de que el delantero tendría un arreglo verbal con Universitario de Deportes, club al que iría como jugador libre.

