¡No va más! Adrián Arregui no continuará en Alianza Lima

No va más. En el marco del mercado de fichajes de la Liga 1 para la campaña 2025, Alianza Lima tomó la decisión de no renovarle contrato a Adrián Arregui.

La noticia fue anunciada por el club de La Victoria a través de sus redes sociales oficiales. "¡Gracias por tu profesionalismo y entrega, Adrián! ¡Te deseamos lo mejor!", expresaron en distintas plataformas.

Tras el anuncio, cientos de hinchas dividieron sus comentarios en agradecerle al argentino por su entrega y su alegría por su salida del cuadro blanquiazul.

¡𝗚𝗥𝗔𝗖𝗜𝗔𝗦 𝗣𝗢𝗥 𝗧𝗨 𝗣𝗥𝗢𝗙𝗘𝗦𝗜𝗢𝗡𝗔𝗟𝗜𝗦𝗠𝗢 𝗬 𝗘𝗡𝗧𝗥𝗘𝗚𝗔, 𝗔𝗗𝗥𝗜𝗔́𝗡! 🤝🏾 ¡Te deseamos lo mejor! 👏🏾#ConAlianzaSiempre pic.twitter.com/eGKkxC22oC — Club Alianza Lima (@ClubALoficial) December 13, 2024

Pablo Sabbag se despide de Alianza Lima: "Este club fue mi hogar"

Recordemos que Arregui no es el primeor en irse de Alianza. El pasado jueves 12 de diciembre, Pablo Sabbag utilizó sus redes sociales para anunciar su salida de Alianza Lima, club que lo albergó durante dos temporadas.

El delantero colombiano compartió un extenso mensaje para agradecerle al club blanquiazul y a la hinchada, asegurando que siempre jugó con pasión y orgullo, a pesar de sus lesiones.

"Hoy me toca despedirme de Alianza Lima, y la verdad, no sé si las palabras puedan alcanzar para expresar lo que siento. Fueron dos años que marcaron mi vida de una forma que nunca imaginé. Este club no fue solo un equipo, fue mi hogar, el lugar donde viví alegrías que quedarán grabadas para siempre en mi corazón", escribió.

