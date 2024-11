"No tenemos más jugadores": ZAMBRANO ESTÁ DESTRUIDO tras derrota de la selección (VIDEO)

La derrota ante Argentina no solo casi eliminó a la Selección Peruana del próximo Mundial, sino que también llevó a la extrema frustración a Carlos Zambrano, quien se sinceró al máximo.

El zaguero central y uno de los capitanes del 'equipo de todos' terminó el partido de la fecha 12 de las Eliminatorias devastado y reconociendo que, lamentablemente, no hay más para intentar.

"Hay que ser realistas: ya no tenemos más jugadores, sólo somos los que estamos aquí, poniendo la cara. Hoy está Paolo Guerrero con (casi) 41 años y yo con 35", reconoció el popular 'León'.

Y, luego, reclamó: "¡Necesitamos que salgan más jugadores!". El 'Kaiser' fue altruista y reconoció que, pese a su gran momento, "me gustaría estar en el banco y que los nuevos tomen la responsabilidad".

Sin embargo, hasta que no suceda eso, el tan esperado recambio generacional, "yo seguiré poniendo la cara (por Perú), hasta que ya no me dé más el cuerpo", anunció un frustrado Carlos Zambrano.

"Pese a todo, el grupo se mantiene fuerte: sabemos que se nos vienen tiempos complicados, porque la gente pide resultados y, lamentablemente, no estamos ganando", precisó el central de 35 años.

Finalmente, el 'León' admitió que "esta derrota nos pone muy al fondo (de la tabla de las Eliminatorias). Se vienen dos partidos (Bolivia y Venezuela) que, si queremos seguir soñando, tenemos que ganarlos".

