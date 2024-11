¡NO JUGAMOS A NADA! Resumen, análisis y desahogo del Argentina 1-0 Perú

La Selección Peruana, una vez más, no ató ni desató nada. Ante Argentina, en La Bombonera, donde nunca había perdido en la historia de las Eliminatorias, ayer tuvo su primera derrota (la sétima de esta clasificatoria).

Y a pesar de que estaba dentro del presupuesto caer ante los vigentes campeones del mundo y bicampeones de América, el equipo dirigido por el ‘Nonno’ tocó fondo, tanto que ni siquiera pateó al arco contrario.

Y peor aún, todos se quedaban parados, mirando atónitos a los cracks que estaban enfrentando, como en el golazo de tijera de Lautaro: Messi se metió entre cuatro, centró y el ‘Toro’ embistió. Antes y después, todo fue albiceleste salvo algunos despejes, que hoy nos tienen en la última posición y casi eliminados, debajo de Chile, que sí ganó.

Pero que quede claro: la crítica no es por el -más que esperado- resultado, no. Es por la falta de ideas y de ánimos para afrontar un partido que muchas veces Perú sacó adelante, por ejemplo, hasta "con los huevos de Vargas".

Eran otros tiempos, es cierto, pero la actitud no se deteriora en el calendario, sino en el pensamiento, ahí donde el técnico debe de hacer su mejor esfuerzo para convencer a sus dirigidos que cree en ellos.

Pero no. Jorge Fossati no es un motivador y lo dejó claro antes del último partido de la bicolor, cuando anunció que él no se jugaba nada y se notó. Ese desgano se lo trasladó a los once en campo y a los que entraron. Nadie se rebeló.

Error -nuevamente- en la elección de Advíncula como lateral izquierdo, no existió; la dupla Polo-Sonne no gravitó, como ante el exúltimo de la tabla; y, si sabía que iba a jugar al contraataque, entonces ¿por qué puso a Paolo, de 40 años?

Otra vez, nada contra el 'Depredador', pero no era el partido para tener un '9 estaca' parado en el área contraria. No era en la previa ni nos dio la contra durante el partido, donde fue absorbido por el rival y por el trajín de los ´pibitos'.

Finalmente, ya no ni como resumen, ni como análisis, ni información, sólo como desahogo: Jorge Fossati no puede seguir un partido más dirigiendo a la selección.

* Felipe Quelopana, brasileño de nacimiento, es comentarista deportivo en Perú21.

