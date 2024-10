"Ningún jugador ni club saben quién ha ganado" el Balón de Oro, asegura la organización

"Ningún jugador ni club sabe quién ha ganado" el Balón de Oro, dijo a la AFP uno de los organizadores de la ceremonia. Esto luego de que el Real Madrid se mostrara convencido de que Vinicius Jr no se llevará el ansiado premio.

"Todos los clubes y los jugadores reciben el mismo trato", agregó, recordando las estrictas normas de confidencialidad que se decidieron para esta edición de 2024, cuyos ganadores se conocerán en una gala en París este lunes por la tarde.

Creyendo que su atacante brasileño Vinicius no será el ganador del premio, pese a ser favorito, el Real Madrid decidió no viajar a la capital francesa y no tendrá delegación en el Teatro del Châtelet.

"Si los criterios del premio no proclaman ganador a Vinicius, esos mismos criterios deben proclamar ganador a Carvajal. Como esto no ha sido así, es obvio que Balón de Oro-UEFA no respeta al Real Madrid. Y el Real Madrid no está donde no se le respeta", declaró a la AFP el club madrileño.

La organización del Balón de Oro decidió innovar este año, manteniendo en secreto hasta el final la identidad del premiado para evitar cualquier filtración a la prensa.

