Neymar será baja en Brasil por lesión y no jugará ante Colombia ni Argentina

Neymar tendrá que esperar para reencontrarse con la Selección de Brasil: con problemas físicos, el astro fue desconvocado este viernes para los partidos de Eliminatorias contra Colombia y Argentina.

Sin vestirse de amarelo desde hace casi un año y medio, el '10' no se recuperó de un problema en el muslo izquierdo, que también le impidió ayudar al Santos a no perder 1-2 vs Corinthians por la semifinal Paulista.

"El regreso parecía tan cercano, pero -lastimosamente- no voy a poder vestir la camiseta más pesada del mundo en este momento", escribió el habilidoso extremo exFC Barcelona y PSG en una historia en Instagram.

Imagen

"Tuvimos conversaciones largas y todos saben de mi voluntad de volver, pero coincidimos en que lo mejor era no arriesgarme y prepararme lo mejor posible para eliminar por completo la lesión", agregó.

El centrodelantero Endrick, del Real Madrid, ocupará su lugar en la canarinha, que también anunció la baja por lesión del capitán, el lateral derecho Danilo (Flamengo), y, además, del portero Ederson (Manchester City).

Los dos últimos serán reemplazados, respectivamente, por Alex Sandro (Flamengo) y Lucas Perri (Lyon), dijo el seleccionador Dorival Júnior en un video divulgado por la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF).

Los tres "están en proceso de recuperación en sus clubes; sin embargo, no podrán estar al servicio de la Selección de Brasil en esta próxima fecha FIFA. Por lo tanto, los hemos desconvocado", explicó el DT. Con información de AFP.

