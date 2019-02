Neymar revela que lloró "durante dos días" luego de su última lesión

Hasta las lágrimas. Neymar reveló en una reciente entrevista que la última lesión que sufrió a fines de enero lo hizo llorar hasta por dos días consecutivos.

Las declaraciones las hizo para la cadena TV Globo y contó que estuvo "dos días llorando" luego de que se lastimara el quinto metatarsiano, un hueso del pie derecho.

De acuerdo con el actual referente del Paris Saint-Germain (PSG) , esta segunda lesión fue más difícil de "digerir" que la anterior, que lo había obligado a someterse a una cirugía en vísperas del Mundial Rusia 2018.

"Esta vez fue más complicada. La primera, cuando me lastimé, dije: 'voy a operarme y resolver eso pronto'. No me puse triste. Pero esta vez me tomó más tiempo digerirlo. Pasé unos dos días llorando en casa", explicó 'Ney'.

El staff médico del PSG ha preferido "un tratamiento conservador" para esta nueva lesión, en lugar de una nueva cirugía.

Se espera que Neymar esté de baja un total de diez semanas, lo que le permitiría volver a las canchas en abril, a tiempo para una eventual participación del PSG en los cuartos de final de la Champions League .

