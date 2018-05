Neymar: 'Ahora mi objetivo es el Mundial, no hablar de traspasos'

Neymar , pese a que no disputó partidos con el PSG desde finales de febrero por lesión, fue elegido como el mejor jugador de la temporada 2017-2018 en la Ligue 1 , superando a su compañero Edinson Cavani , en las votaciones. La ceremonia fue organizada por el sindicato de futbolistas (UNFP).

“Bonsoir à tous" (Buenas noches a todos), dijo ‘Ney’ en francés, según consigna la agencia AFP, antes de continuar en portugués su discurso: "Agradezco a mis compañeros, a todo mi equipo. Estoy muy emocionado, muy contento por nuestra temporada. Agradezco a mi familia, a mis amigos, quiero simplemente decir que estoy muy contento, agradecido. Sin mis compañeros, no habría recibido este premio".

Los rumores de su llegada al Real Madrid no fueron ajenos a los periodistas, quienes después de la gala no dudaron en consultarle sobre su permanencia en el PSG en la próxima temporada.

“En todos los mercados, se habla de estas cosas. No estoy en un momento para hablar de cualquier cosa. Todo el mundo sabe lo que he venido a hacer aquí, los objetivos que tengo”, aseveró.

El atacante brasileño remarcó que ahora está mentalizado en la actuación de su selección en el Mundial Rusia 2018 , donde espera esta vez alzar el trofeo.

“Ahora mi objetivo es la Copa del Mundo, no hablar de traspaso o no, me he pasado mi vida entera, en cada mercado, haciéndolo, es un poco molesto", sentenció.

