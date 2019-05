Neymar lanza perfume y lo presenta con un vídeo en el que cuenta su historia

Neymar incursiona en una nueva área, esta vez ha decidido crear su propia fragancia de la mano con la importante firma italiana Diesel.

'Spirit of the Brave' como se ha nombrado al perfume de la estrella del PSG no solo lleva la imagen del deportista sino que también lleva la venia de Neymar, quien participó de lleno en el proceso de elaboración.

Según ha informado la marca italiana, el futbolista ha contado con colaboración con el prestigioso perfumista Carlos Benaïm (IFF). La presentación de este nuevo perfume se ha realizado a través de un vídeo en el que Neymar reflexiona sobre su carrera y sus motivaciones.

“Queríamos que fuese una fragancia atrevida, pero que también reflejase los aspectos que considero más importantes. Quería que la fragancia contase mi propia historia y lo que la valentía significa para mí”, contó el seleccionado brasileño.