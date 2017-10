La salida de Neymar del FC Barcelona dio mucho que hablar. Los hinchas catalanes despreciaron el hecho y catalogaron al brasileño como un "traidor".

Ney' parecía tener una buena estadía en el cuadro español. Solo después de su polémico pase al PSG se supo de los pormenores de su vivencia en Barcelona. Esta vez, Xavi fue quien ventiló lo que planeaba hacer el 'crack'.

"Me dijo que quería cambiar de equipo. Le pregunté el motivo y me aseguró que no era feliz en Barcelona y que prefería abandonar el club. Tener una nueva experiencia en Europa con el PSG. Al final le comenté: si es tu decisión, nosotros debemos respetarla", sostuvo el ex capitán 'blaugrana' a la cadena BBC. Señaló que Neymar se le acercó durante la boda de Lionel Messi.

"Creo que con Neymar y Mbappé, el PSG tiene una gran oportundiad de ganar la Liga de Campeones esta temporada", añadió Xavi.

Neymar viene de marcar contra el Anderlecht por la UEFA Champions League. Es una de las figuras en la ofensiva del PSG, junto a Cavani y Mbappé.