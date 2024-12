Néstor Gorosito emocionado con Alianza Lima: "Tenemos la ilusión de ser campeones"

El entrenador argentino Néstor Gorosito confirmó su llegada a Alianza Lima y dejó claro su deseo por conseguir el campeonato con los blanquiazules.

“Entre hoy y mañana lo firmaremos, y estaremos viajando casi seguro el domingo”, aseguró 'Pipo' en el programa F90 de ESPN.

El director técnico destacó el prestigio del club como una de las razones principales para aceptar el desafío y aseguró que llega con la mirada puesta en el éxito.

"Es un equipo grande, nos interesó mucho debido a eso. Fuera nos ha ido muy bien. Con Olimpia nos fue bien, en España nos fue bien. Y esperemos poder ir a Perú y que nos vaya bien. Tenemos la ilusión de ser campeones sí o sí”, agregó.

"MI REPRESENTANTE ESTÁ MANDANDO LOS CONTRATOS, ENTRE HOY Y MAÑANA FIRMAMOS Y VIAJAMOS EL DOMINGO. ES UN EQUIPO GRANDE. TENEMOS MUCHA ILUSIÓN DE QUE EL EQUIPO SALGA CAMPEÓN SÍ O SÍ": Néstor Gorosito, nuevo DT de Alianza Lima.#ESPNenStarPlus! pic.twitter.com/xKrJ28QjfL — ESPN Perú (@ESPNPeru) December 4, 2024

Por otro lado, el entrenador también se refirió a las críticas que ha recibido tras su nombramiento, señalando que no se deja influir por los comentarios en redes sociales.

"No le doy bola a las redes. Si me critican en las redes conmigo están muertos, porque no tengo ni idea, salvo una chance que meto en Twitter, después no le doy bola", aseguró.

Por ultimo, agradeció el respaldo de figuras clave en la decisión de su contratación, como Franco Navarro. “No lo conocía personalmente, ha causado una muy buena impresión”, concluyó.

Aprovecha la NUEVA EXPERIENCIA, recibe por correo y por Whatsapp nuestro periódico digital enriquecido. Perú21 ePaper.

¡Ahora disponible en Yape! Búscanos en YAPE Promos.

VIDEO RECOMENDADO: