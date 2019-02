Neil Warnock sobre desaparición del avión de Emiliano Sala: "No puedo dormir"

Visiblemente afectado, Neil Warnock, entrenador del Cardiff , se refirió por primera vez de la misteriosa desaparición del avión de Emiliano Sala en el Canal de la Mancha.

Warnock confesó que pensó retirarse. Roto de dolor, el técnico, de 70 años, explicó que, cuando firmó, Sala le dijo que marcaría muchos goles.

"Piensas 24 horas al día en lo que debes hacer. No puedes dormir. Llevo 40 años de carrera y ha sido una semana traumática, y aún lo es. No puedo manejar la situación. Cuando pasó la revisión y le vi con nuestra camiseta, pensé que se adaptaría a nuestro equipo. Me dijo: 'marcaré muchos goles' y le contesté: 'Sé que lo harás'. Esto me ha golpeado más duro porque estuve con él y hablamos durante un mes y medio, por eso sé lo mucho que quería unirse a nosotros", dijo el entrenador.

Neil Warnock también comentó que él y varios de sus jugadores han recibido ayuda psicológica tras la desaparición de Sala.

"He tenido otra charla con los muchachos esta mañana. Obviamente, una o dos, creo que fue justo que hablen con personas que podrían ayudarles en esta situación, porque no se dan cuenta del trauma que causa mucho familias, ya sean recuerdos traídos de diferentes situaciones o lo que sea", mencionó el estratega del Cardiff.

