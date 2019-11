El esquí acuático es parte de su naturaleza. La laguna de Bujama, su hábitat. Sobre esas aguas hace giros, figuras, saltos mortales. Sólida y elegante. Es como una danzante. Termina su rutina, con el pie izquierdo sujeta el mango del cordón que la desplaza, levanta los brazos y nos regala una sonrisa. Sabe que ha ganado. Así la vimos en Lima 2019, donde nos regaló la medalla de oro.

En el kilómetro 90 de la Panamericana Sur, en el distrito de Mala, provincia de Cañete, la familia Cuglievan Wiese ha hecho del esquí acuático un deporte familiar, luego de migrar de Paracas. Natalia, a los 5 años de edad, ya aprendía sobre este deporte, al igual que sus dos hermanas. Comenzó en la modalidad de slalom. A los 12, cambió porque la velocidad no era lo suyo y se entregó a las figuras, donde podía rozar “lo maravilloso”.

Estudia Economía y Antropología y, en paralelo, esquía profesionalmente. Solo 90 puntos la separan de ser la sexta mujer en la historia mundial del esquí acuático en superar los 10 mil puntos. Es nuestra única bicampeona panamericana y apenas tiene 22 años.

Subcampeona mundial y oro en Lima 2019. ¿Es tu mejor momento?

Este ha sido un año soñado para mí. Nunca imaginé poder ganar los Juegos Panamericanos otra vez después de cuatro años. Por otro lado, quedar en un podio mundial ha sido mi objetivo principal desde que empecé mi carrera como esquiadora profesional. Después de quedar entre las tres mejores del mundo por primera vez, definitivamente puedo decir que estoy en mi mejor momento.

¿Por qué crees que lo has logrado?

Ser una deportista de alto rendimiento es muy complicado. Uno tiene que ser disciplinado, perseverante, aprender a vencer obstáculos, lidiar con el estrés y la frustración, recuperarse de lesiones, y encontrar un balance entre el deporte y la vida personal. Creo que he hecho un muy buen trabajo siguiendo estos pilares, que para mí son los más importantes para alcanzar el éxito.

¿Defines tu performance como suave y elegante? ¿O cómo definir tu estilo?

En el esquí acuático, el estilo es un factor determinante en tu performance. Desde muy pequeña trabajé en tener una posición bastante sólida sobre el esquí. Mis entrenadores se enfocaron en enseñarme la mejor técnica para aprender las figuras con más facilidad. Cuando esquío trato de estar lo más parada que pueda sobre el esquí, lo cual hace que mi performance se vea más elegante.

¿Hay algo de arte?

El esquí me permite expresarme de muchas maneras. Uno tiene que planear diferentes secuencias que conforman los veinte segundos de cada pasada. Por lo tanto, tengo carta abierta para poder inventar secuencias nuevas.

¿Es un deporte de élite? ¿Puede ser un deporte masivo?

En la costa del Perú, el esquí se podría considerar un deporte de élite, ya que hay muy pocos lugares donde se puede practicar. Sin embargo, en lugares como Florida, en EE.UU., Colombia o Argentina, donde hay muchos lagos, el esquí es un deporte bastante común que se practica recreacional y profesionalmente. Pero el esquí en el Perú está creciendo y haciéndose más conocido. Actualmente, en Iquitos, donde hay muchos espacios para practicar el deporte, se ha desarrollado una escuela de esquí donde hay más de veinte esquiadores, además de la gran cantidad de personas que lo practican recreacionalmente. Creo que el IPD debería de estudiar la manera de promover el deporte en Iquitos y darle un gran impulso. Las condiciones están dadas y los podríamos apoyar desde Lima.

¿Qué tiene de especial el esquí acuático?

El esquí acuático es más que un deporte. Es una actividad que he compartido con mi familia por más de quince años y me ha hecho vivir los mejores momentos de mi vida. Asimismo, esta disciplina me ha hecho crecer como persona en muchos aspectos. Me ha enseñado la importancia de la responsabilidad y de la disciplina, dos valores esenciales en la vida cotidiana. El esquí me ha enseñado a salir de mi zona de confort y poder aprender figuras y movimientos que jamás pensé que podía realizar. Por otro lado, a través del esquí he aprendido que los objetivos que uno se traza pueden cumplirse si te dedicas intensamente.

¿En qué consiste tu modalidad?

La modalidad de figuras consiste en hacer la mayor cantidad de figuras en dos pasadas de veinte segundos cada una. En la primera pasada, el esquiador tiene veinte segundos para hacer trucos con las manos (mortales por ejemplo). En la segunda pasada, el esquiador está conectado a la lancha mediante el pie y tiene veinte segundos para hacer figuras desde esa posición. Cada figura, tanto de manos como de pie, tiene un puntaje específico de acuerdo con su nivel de complejidad y las figuras de ambas pasadas se suman para dar un total. Un mortal con torsión vale 800 puntos y un movimiento lateral, 30 puntos; de modo que un esquiador tiene que planificar su pasada pensando en los puntos y en completar los 20 segundos.

¿Es cierta la historia de que tu familia construyó la laguna de Bujama para que tu hermana y tú puedan competir?

No, esa historia no es cierta. La laguna de Bujama se construyó en 1997 por un grupo de aficionados del esquí. Ellos comenzaron esquiando en Paracas y en Ancón, y decidieron construir un lago específicamente para el esquí ya que las condiciones en el mar no son las óptimas. Muchos de los socios fundadores todavía practican el esquí en Bujama. Yo nací en 1997, cuando la laguna recién se estaba construyendo y la primera vez que esquié fue en 2005. Y hoy es un lugar al que me encuentro muy conectada sentimentalmente, rodeada de aves, peces, árboles, plantas, mucha agua. Un lugar ideal para entrenar, estar con mi familia y descansar.

AUTOFICHA:

- “Soy Natalia Cuglievan Wiese. Nací en Lima. Tengo 22 años. Estudio Antropología y Economía. Cuando no hago deporte estoy enfocada en mis estudios. Me encantaría hacer una maestría. Mi carrera universitaria es prioridad y, eventualmente, ejercería en el mundo laboral”.

- “He sido tercer puesto en el mundial juvenil, segundo lugar en el mundial sub-21, campeona panamericana 2015, campeona panamericana 2019, segundo puesto en el mundial open 2019. Estos son los logros más importantes que he tenido en mi carrera deportiva”.

- “El torneo más importante de 2020 es el Campeonato Masters de Esquí Acuático. Invitan a los top 6 competidores open de cada modalidad. Es el más prestigioso del esquí acuático. Quiero sobrepasar la barrera de los 10,000 puntos, que solo cinco mujeres en la historia del esquí acuático han logrado”.