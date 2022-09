Un momento de tensión de vivió en el Nacional vs. Peñarol debido a la agresión que sufrió el portero del ‘Aurinegro’ por parte de algunos fanáticos del ‘Bolso’. Sin embargo, Luis Suárez intervino para recriminar la actitud de dichos hinchas en el Estadio Gran Parque Central.

A los 26 minutos, las imágenes mostraron que el portero estaba siendo atendido por el personal médico y le cayó una bolsa de alimentos. Al instante, el ‘Pistolero’, quien expresaba mucha molestia, se acercó a los simpatizantes para calmarlos

“Por favor, paren, están locos”, gritó el delantero uruguayo. Luego de algunos minutos, la tranquilidad regresó en el recinto y, en las redes sociales, los usuarios aplaudieron el comportamiento del ‘9′ de Nacional por evitar la violencia.

Increíble agresión: los hinchas de Nacional le lanzaron objetos al arquero Kevin Dawson y Lucho Suárez se sacó por completo pidiendo calma.



📺 Mirá el partido por #StarPlusLA en vivo pic.twitter.com/dAbT4rLKwE — SportsCenter (@SC_ESPN) September 4, 2022

Peñarol vs. Nacional: previa del partido

Dar el golpe definitivo a un equipo que está contra las cuerdas es la misión que tendrá este fin de semana el Nacional en el Clásico que jugará frente al Peñarol en la cuarta jornada del Torneo Clausura uruguayo. Con cinco partidos disputados, los dos equipos atraviesan realidades distintas que hacen que el Tricolor aparezca como el gran favorito.

Esa condición estará reforzada además por la presencia en su once inicial de Luis Suárez, quien en el estadio Gran Parque Central regresará a jugar un encuentro de este tipo luego de 16 años y cuya presencia en el campo se roba la atención de todos. El número 9 será titular en un equipo que por el momento tiene solo una duda en cuanto a su conformación y esta pasa por la presencia de Leandro Lozano o del colombiano Alex Castro en el once inicial.

Del otro lado, el Peñarol no podrá contar con el suspendido Hernán Menosse, líder de su defensa, quien será reemplazado por Agustín Da Silveira. Asimismo, el centrocampista Ignacio Laquintara probablemente retorne a un once en el que todavía no se sabe si será Rubén Bentancourt o el argentino Lucas Viatri quien lidere el ataque.