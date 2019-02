Kukín Flores estuvo cerca de jugar en Colombia por Pablo Escobar [VIDEO]

El talento de Carlos 'Kukín' Flores dentro de las canchas no pasó desapercibido para equipos internacionales. El fallecido ex futbolista tuvo el lujo de vestir las micas de escuadras en Brasil, Egipto, Argentina, Colombia e inclusive estuvo en Europa, donde participó en la liga griega.

Pero las oportunidades de migrar llegaron a tan solo un año de su debut. Kukín llegó a Sport Boys en 1992 con tan solo 16 años y un futuro prometedor. Fue considerado al año siguiente para participar en la Copa Libertadores.

Durante el programa 'El Valor de la Verdad' en 2014, el ex futbolista contó que estuvo muy cerca de partir a la liga colombiana, por pedido de Pablo Escobar , líder del cartel de Medellín y que en aquel entonces controlaba el club Atlético Nacional de Medellín.

Sport Boys disputó la fase de grupo junto a Deportivo Cali y Atlético Nacional de Medellín. El desempeño del atacante nacional en el duelo contra el primero de estos equipos despertó el interés del conjunto azul, que no dudó en solicitar la transferencia del jugador.

"Yo estaba en el hotel, y me llama el presidente de la delegación de ese viaje del Boys y me dice que han venido la gente de Nacional de Medellín a preguntar por mi, 'quieren comprar tu pase, al presidente le ha gustado tu juego y quiere que tú juegues en Medellín'", detalló Kukín Flores.

El ex futbolista debía regresar a Lima para completar la fase de grupos y luego volvería a Colombia para finiquitar su pase. Sin embargo, esto nunca ocurrió.

"Llegando a Lima América de Cali mandó un comunicado para indicar sus intenciones de contratarme. Y estaba entre los dos, entre Medellín, de Pablo, y Cali. No sabía para dónde irme. Al final el Boys no me quizo vender", sostuvo.

Carlos 'Kukín' Flores falleció este domingo producto de un paro cardíaco a los 44 años en su vivienda en San Miguel. Diferentes personajes del balompié peruano han lamentado su partida. Su cuerpo ha sido trasladado a la morgue para continuar con las diligencias del caso.