La noticia de la repentina muerte de Kobe Bryant ha tocado el ámbito del baloncesto a nivel mundial. Uno de los jugadores que más sintieron esta pérdida, fue sin duda el jugador español Pau Gasol. Él y Kobe Bryant compartieron una historia de amistad que fue más allá del baloncesto.

Gasol, que ganó dos anillos en Los Angeles Lakers junto a Bryant, publicó en su cuenta de Twitter un mensaje que refleja lo impactado que quedó tras conocer la noticia: “Estoy más que devastado, mi hermano mayor... No puedo, simplemente no me lo puedo creer”.

Así como Pau, otros cracks del baloncesto se han sumado con sentidos mensajes. El exjugador José Manuel Calderón, que se enfrentó a Bryant en múltiples ocasiones, también ha manifestado su pesar. “¡He llorado cuando lo he visto! ¡Increíble! ¡Duele mucho! ¡Es un día muy triste!”, ha manifestado Calderón en un mensaje en Twitter.

También Luka Doncic, jugador de Dallas, ha expresado su incredulidad con dos mensajes: “¡No, por favor!” y “¡Esto no puede ser verdad!”. Otros, como el argentino Manu Ginóbili, apenas han podido escribir una palabra. “Devastado”, ha afirmado el exjugador de los Spurs.