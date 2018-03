Uruguay quiere llegar a lo más alto de la China Cup cuando enfrente este viernes (EN VIVO ONLINE 6:45 a.m. - VTV) a República Checa en un duelo preparatorio para Rusia 2018 .

Los 'Charrúas' contarán con sus dos delanteros estrellas, dos monstruos del gol en el fútbol europeo, Luis Suárez y Edinson Cavani. La ofensiva del equipo sudamericano siempre le mete miedo a cualquiera.

Solo tendrán una baja, y es la de Martín Cáceres. El ex Juventus no podrá disputar esta fecha doble de partidos amistosos internacionales y es duda para el Mundial.

La 'Celeste' participa de la China Cup, una copa corta que cuenta con 4 equipos: China, Gales, Uruguay y República Checa. Son dos partidos: semifinales y la final que será en el 26 de marzo.

Gales goleó a China por 6 a 0 en su partido correspondiente y espera en la final al ganador de este duelo. Los del Mar del Plata no planean hacer un papelón y quieren demostrar que también son candidatos para el Mundial.

Uruguay vs. República Checa: Horarios en el mundo

Perú 6:45 a.m.

Uruguay 8:45 a.m.

Argentina 8:45 a.m.

México 5:45 a.m.

Colombia 6:45 a.m.

Chile 8:45 a.m.

California 4:45 a.m.

Nueva York 7:45 a.m.

España 12:45 p.m.

Uruguay vs. República Checa

EN VIVO ONLINE | HORA PERUANA: 6:45 a.m.

CANAL: VTV