La tenista china Peng Shuai se reunió con el presidente del Comité Olímpico Internacional (COI), Thomas Bach, durante los Juegos Olímpicos de invierno de Pekín-2022, según informó la deportista en una entrevista con el diario deportivo L’Equipe. Además, negó haber sufrido una agresión sexual.

“Hemos podido conversar e intercambiar en forma agradable”, contó la tenista en la entrevista que se publicará este lunes. “Me preguntó si yo pensaba volver a la competencia, cuáles eran mis proyectos, lo que yo anticipo, etcétera”, explicó Peng en la entrevista con dos periodistas de L’Equipe.

Según los periodistas, la deportista de 36 años “apareció en buena forma”, cita AFP, durante la entrevista realizada en un hotel dentro de la burbuja olímpica de Pekín. Peng aseguró que “nunca desapareció”, luego de que dejara de aparecer públicamente tras denunciar, en noviembre del 2021, que tuvo una relación sexual forzada durante años con un dirigente chino a través de la red social china Weibo.

“Simplemente, mucha gente como mis amigos y gente del COI me enviaron mensajes y me era imposible responder tantos mensajes. Pero con mis amigos cercanos sigo en contacto estrecho, he hablado con ellos, respondido a sus mensajes, y también con la WTA”, resaltó.

La denuncia de Peng fue borrada de Weibo y la tenista permaneció lejos de la palestra pública durante varias semanas, lo que originó preocupación sobre su paradero e integridad. Pero el 21 de novimebre del año pasado, la tenista reapareció en una videoconferencia con Thomas Bach.

“Si ella quiere una investigación (sobre la denuncia) es seguro que nosotros la apoyaremos, pero tiene que ser su decisión, ese es el camino, son sus acusaciones”, indicó Bach el último jueves antes de la inauguración de los Juegos de Pekín.

En la reciente entrevista, Peng ha desmentido que haya existido una “agresión sexual” en su contra. “¿Agresión sexual? Yo nunca he dicho que alguien me haya hecho sufrir alguna agresión sexual”, indicó. Cuando le comentaron por qué eliminaron su comentario de Weibo, ella dijo que fue “porque así lo quise”.

ESTE VIDEO TE PUEDE INTERESAR

Perú21TV conversó con el psicoterapeuta Gonzalo Elías sobre las actitudes del premier Héctor Valer.