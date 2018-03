¡Preocupa a todos! Raúl Ruidíaz es la principal carta de gol en la selección peruana hasta el regreso de Paolo Guerrero. El delantero que milita en el fútbol mexicano generó muchas dudas en el primer día de entrenamiento en Miami.

La ' Pulga' comenzó de manera normal el calentamiento junto a sus compañeros, pero, unos minutos más tarde, se lo vio abandonando el campo, según informa el diario Depor.

Ruidíaz fue a conversar con el médico de la selección, Julio Segura. No logró completar el entrenamiento de este lunes como se esperaba. Por ello, debió realizar labores diferenciadas con Beto da Silva y Luis Abram.

Si el ex jugador de Universitario no muestra señales de mejora en los siguientes días, no podrá ser de la partida contra Croacia este viernes 23 de marzo en el primer partido amistoso del año.