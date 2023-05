La Selección de Argentina se llevó la Copa del Mundo tras vencer por penales a Francia; sin embargo, para llegar hasta esa instancia, se convirtió en el país con más penales a favor en todo el Mundial, lo que para Diego Lugano significó un escándalo y, sobre todo, un regalo.

“A Argentina la ayudaron a ser campeón del mundo. Cuatro de los cinco penales que le cobraron a favor no fueron. Esa es una realidad, un hecho. Pero bueno, también es mérito de Lionel Messi que, a nivel mundial, mueve muchísimo”, señaló ofuscado el ex mundialista con Uruguay.

Asimismo, Diego Lugano, ex Paris Saint-Germain, dijo que el máximo ente rector del balompié mundial sería quien habría armado todo a favor de la ‘albicelete‘: “¿Crees que la FIFA no lo ve y no le sirve? Es mérito también de Argentina que supo aprovecharse de eso”.





Selecciones con más penales en Qatar 2022:





Selección Penales a favor Argentina 5 Francia 2 Portugal 2 Brasil 1





Los 5 penales de Argentina en el Mundial:





El primer penal a favor de la Selección de Argentina en el Mundial ocurrió en su debut ante Arabia Saudita y por un agarrón del defensor saudí, en su área, contra el volante ‘albiceleste’ Leandro Paredes.





En la tercera fecha de Qatar 2022, el VAR se volvió a hacer presente para decirle a Argentina que podía anotar desde los doce pasos. Esta vez, por una supuesta falta del portero polaco sobre Lionel Messi.





Ya en los cuartos de final, la Selección de Argentina volvió a ganar un penalty a favor. Ahora ocurrió contra la Selección de Países Bajos por una falta sobre Marcos Acuña. La duda reside en si fue dentro o fuera del área.





En semifinales de la Copa del Mundo, el portero de Croacia chocó contra Julián Álvarez, ambos imparables tras su corrida, pero VAR llamó otra vez y concedió el penal para la ‘albiceleste’ que buscaba llegar a la gran final.





En la gran final, tal vez, se vio el penal más escandaloso de todos, cuando Ángel Di María cayó en el área de Francia ante la sombra del defensor ‘galo’. En esa oportunidad, el árbitro ni dudó ni pidió VAR. Pitó penal.





Vale agregar que, de los cinco penales pitados a favor de la Selección de Argentina en la última Copa del Mundo, cuatro de ellos les sirvieron para abrir el marcador y destrabar sus partidos.





