Si ellos son los 15 primeros, ¡que se agarren en Rusia ! Brasil luce como el de antes con las nuevas estrellas con la que cuenta su seleccionado. El entrenador Tite consolidó un equipo de ensueño y lo mandó directo al Mundial.

El 'Scratch', aunque no lo crean, no se encontraba en los puestos de clasificación al certamen mundialista antes de la llegada del ex entrenador de Paolo Guerrero en el 'Timao'.

Tite asumió el cargo de DT y, a punta de triunfos, abrió las puertas de la Copa del Mundo a su equipo. El estratega lo logró también gracias a la nueva camada de futbolistas que se han consolidado en el fútbol europeo.