Rusia 2018: Estas son las canciones de los últimos mundiales de fútbol [VIDEOS]

El Mundial de Fútbol es una fiesta que no puede prescindir de música. La máxima celebración del 'deporte rey' tiene, desde Chile 1962, una canción oficial que acompaña el certamen y emociona a los fanáticos.

Los temas elegidos en cada edición se convierten en verdaderos himnos, que son coreados en todos los rincones del planeta a donde llega la fiesta del fútbol.

1. 'Colors' - Maluma y Jason Derulo, Rusia 2018

2. 'We are One' - Pitbull, Jennifer López y Claudioa Leite, Brasil 2014

3. 'Wavin' Flag' - K'naan y David Bisbal, Sudáfrica 2010

4. 'Celebrate the Day' - Herbert Grönemeyer, Alemania 2006

5. 'Vangelis' - Anthem, Corea Japón 2002

6. La Copa de la Vida - Ricky Martin, Francia 1998

7. 'Gloryland' - Daryl Hall & Sounds Of Blackness, Estados Unidos 1994

8. 'Un State Italiana' - Gianna Nannini y Edoardo Bennato, Italia 1990

BONUS

'Esto es África' - Shakira, Sudáfrica 2012

¿Cuál es tu favorita?