Romelu Lukaku: El semifinalista de Rusia 2018 que venció la pobreza extrema y las ratas

El nombre de Romelu Lukaku sonó hoy con fuerza gracias a su performance que llevó a la selección de Bélgica a la fase semifinal del Mundial Rusia 2018 .

Pero la vida del deportista de raíces congoleñas no siempre estuvo marcada por el éxito y la gloria. Lukaku conoció la pobreza y las necesidades durante su infancia. Así lo dio a conocer en una entrevist que concedió a la revista 'The Players Tribune'.

"No teníamos dinero para toda la semana. Estábamos arruinados. No solo pobres, arruinados. Cuando vi a mi madre mezclar agua con la leche, me di cuenta de que todo había acabado", confesó Lukaku.

Lejos de terminar con sus sueños, estas dificultades hicieron del jugador un hombre con sueños y ambiciones. Estaba decidido a ser el mejor futbolista de Bélgica.

"Quería ser el mejor futbolista en la historia de Bélgica. Ese era mi objetivo. No uno bueno, no uno grande, sino el mejor. Jugué con tanta ambición por muchas razones. Porque las ratas corrían por nuestra casa. Porque no podía ver la Champions League. Porque veía cómo me miraban otros padres", expresó.

Con solo 25 años, los números avalan al mejor atacante en Bélgica. 40 goles, 17 logrados en los últimos 12 partidos.

Potente y fuerte, con olfato para la portería: Así es Romelu Lukaku, quien junto a Kevin de Bryne y Hazard forman una ofensiva temible.

El 15 de julio quiere hacer historia en Moscú. El éxito para el futbolista es cuando "lo ganas".

"Cada partido que he jugado fue una final. Cuando jugaba en el parque, era una final. Cuando jugaba en el jadín de infancia, era una final", agregó finalmente.