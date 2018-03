Es el nombre que varios hinchas pedían para la selección peruana . Cristian Benavente volvió a ponerse la camiseta nacional desde el 2016 en el partido contra Argentina en Lima. por las Eliminatorias.

A pesar de que hasta ahora el 'Chaval' no ha sido determinante en algún triunfo peruano, Ricardo Gareca lo sigue de cerca y reafirmó su confianza en él al mandarlo al campo contra Croacia en el segundo tiempo.

Ahora Benavente se prepara para enfrentar al siguiente rival: Islandia . Se especuló que el 'Flaco' alinearía a un equipo alternativo para probar a todos los jugadores. Una posibilidad perfecta para el joven volante del Sporting Charleroi de mostrar su fútbol desde el inicio.



"Si el profe ha dicho que va a colocar una oncena inicial distinta, mañana o el mismo día del partido lo veremos porque todavía no sabemos nada. Juegue quien juegue, hay que intentar ganar. Islandia será un rival duro, si están en el Mundial no es por casualidad", dijo Cristian ante la prensa en Estados Unidos.

"Es algo que yo no he decidido que sea así, siempre agradezco por el apoyo a la selección y a mí también. ¿Si me siento el jugador del pueblo? Me siento un jugador de la selección. No sé por qué la gente me quiere tanto, si supiese lo diría. Me sorprende para bien que la gente me quiera tanto a pesar de que no haya hecho mi carrera en Perú y no haya sido convocado en los últimos encuentros", finalizó el 'Chaval'.