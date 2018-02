Su palabra pesa. Paolo Guerrero es el máximo referente de la selección peruana , es el capitán y el modelo a seguir para varios de sus compañeros. Eso lo sabe bien Christian Cueva , quien ya aceptó que el 'Depredador' es un ejemplo dentro del plantel.

Como buen líder, Paolo intentó orientar a Cueva por el mal momento que vivía en Sao Paulo . Su aparente falta de compromiso y rebeldía en el club incomodó a la institución e hinchada del 'Tricolor'

"Él me conoce mucho. Primero me llamó para calmarme y para que pensara en las cosas que no tenía más que hacer. Hablé casi 45 minutos con él y realmente me sirvió esa charla", confesó 'Aladino' para Globo Esporte.

"Somos amigos. Entre todos nos preocupamos en estar bien; eso fue fundamental para clasificarnos al Mundial también. Cada uno se siente responsable del otro para que quedemos enfocados y no cometamos los mismos errores", agregó.

¿Habrá escarmentado 'Cuevita'?