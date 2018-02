Poco a poco. Claudio Pizarro volvió al terreno de juego en la liga alemana por la fecha 21 luego de no aparecer en lista en la jornada anterior. Colonia visitó al Borussia Dortmund.

El resultado no acompañó al equipo del peruano. Colonia cayó 3 a 2 en el Signal Iduna Park. Si bien el 'Bombardero de los Andes' dispuso de algunos minutos en el encuentro, estos no le fueron suficientes para demostrar su habilidad goleadora.

Pizarro entró a los 87' del segundo tiempo. Jugó apenas tres minutos y no tuvo mucha participación. En la fecha 20 también entró al final de encuentro (minuto 88') y no pudo tener una valorización en el juego al no jugar al menos cinco minutos. Aquel día su equipo también perdió 2 a 0 contra Hamburgo.