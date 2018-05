Paolo Guerrero: Las mejores frases de su entrevista a la BBC [VIDEO]

El delantero peruano Paolo Guerrero no pierde las esperanzas de estar en Rusia 2018 . Inhabilitado por 14 meses por un caso de depoje, entrena en Suiza mientras está a la espera de que un tribunal de ese país le permita estar en la próxima Copa del Mundo.

Luego de que el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) le castigara con 14 meses de inahbilitación (que terminan en enero de 2019), el deportista ha emprendido una serie de acciones para lograr su sueño de estar en Rusia.

Desde una reunión con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, hasta la presentación de un pedido ante el Tribunal Federal Suizo, Guerrero quiere estar sí o sí en el Mundial.

Desde Zurich , el delantero peruano ofreció una entrevista a la BBC , donde vuelve a indicar que se ha cometido una injusticia contra él y da sus esperanzas de estar en la Copa del Mundo.

"Estoy pasando por una injusticia".

"Creo en la justicia suiza y por eso estoy aquí, entrenando, porque puede ser que en pocos días salga la decisión. Y si Dios quiere, después me puedo integrar a la selección para participar en el Mundial".

"Yo no me explico por qué he sido castigado. Casi nadie en Perú lo entiende (…) Yo no he hecho trampa (...) Todo el mundo sabe que en ningún momento quise hacer trampa".

"El dopaje es castigado cuando los jugadores o los atletas hacen trampa. Ya fue reconocido ante la FIFA, WADA (siglas en inglés de la AMA) y la TAS que yo no hice trampa. Es una norma que se me está aplicando. Estoy tratando de que el tribunal de justicia se dé cuenta de que en mi país el mate de coca es algo cultural".

"No tengo por qué ingerir té de coca porque eso no mejora el rendimiento y porque sé, y lo tengo muy claro, que es una sustancia prohibida para cualquier atleta".

"Yo no sabía que un mate de coca me iba a tocar cuando lo que había pedido era un té de anís. Sentí que estaba en un área protegida, en la que tenía la confianza que la nutricionista y el doctor supervisarían todo".

"No tenía en mente que yo, pidiendo un té de anís, el mozo me podía traer otra cosa. No contaba con eso. Tengo 15 años con la selección peruana y nunca ha pasado nada, ni de mi parte ni de otro jugador. Nunca hemos tenido un problema similar".

"No me considero un talismán, pero por todo el cariño de la gente en Perú, tengo que tomarlo así. El apoyo que he venido recibiendo es increíble. Me siento afortunado de tener a un país apoyándome en todo momento".

"[Estar en el Mundial] Es mi sueño de niño (...) Ser el capitán de mi selección, lo llevo en el alma, en el corazón".