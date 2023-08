La mañana del domingo 20 de agosto Olga Carmona vivió uno de los mejores momentos de su vida: marcó el único gol con el que la Selección de España venció a Inglaterra y lograba alzarse con la copa del Mundial Femenino. Pero no sabía que ese día también sería uno de los peores.

La lateral izquierda de España fue declarada la mejor jugadora del partido. Se le vio celebrar eufórica la victoria que le daba la primera estrella mundialista a la selección femenina, pero su familia, que estaba en Sídney para acompañarle en ese sublime momento, le tenía una mala noticia.

Según narra el medio El Español, el padre de Olga, que llevaba un tiempo enfermo, falleció un día antes de la final. La madre y hermanos de la jugadora se enteraron en el avión a Australia que el padre había muerto, pero decidieron ocultarle la información a la Federación de España y a la futbolista, para no distraerla antes del importante partido.

Entonces, la familia y la Federación esperaron el momento preciso para darle la noticia a la futbolista y le cayó como un balde de agua fría. Le dieron la mala noticia luego de las celebraciones y la comparecencia ante los medios.

“No tengo palabras para agradecer todo vuestro cariño. Ayer fue el mejor y el peor día de mi vida”, escribió Olga el lunes en la red X, antes Twitter.

Pero no fue el primer mensaje, el domingo en la noche luego de conocer la partida de su padre publicó en la misma red una reflexión.

“Y sin saberlo tenía mi Estrella antes de que empezase el partido. Sé que me has dado la fuerza para conseguir algo único. Sé que me has estado viendo esta noche y que estás orgulloso de mí. Descansa en paz, papá”, escribió.

Los festejos por el Mundial Femenino continuarán hoy en la noche en España y Olga Carmona, al parecer, estará al lado de sus compañeras, así lo hizo saber a sus seguidores.

“Sé que tú querrías verme disfrutar de este momento histórico, por eso estaré con mis compañeras, para que desde donde estés, sepas que esta estrella también es tuya papá”, dijo la heroína de la Selección de España.