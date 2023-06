Lionel Messi tiene casi 36 años y acaba de confirmar su salida del fútbol europeo al fichar por el Inter de Estados Unidos, algo que marcaría su retiro paulatino de los grandes torneos deportivos, como la Copa del Mundo.

“Creo que no lo jugaré. Qatar 2022 fue mi último Mundial. Iré viendo cómo se dan las cosas, pero en principio no, no iré a la próxima Copa del Mundo”, reveló el campeón mundial con la Selección de Argentina al medio chino Titan Sports.

Con esto, la ‘Pulga’ reafirma sus declaraciones antes de disputar la última Copa del Mundo, donde ya avisaba que -sin importar el resultado- sería su última Copa en su carrera profesional. Hasta el momento, su decisión sigue firme.

Si decide continuar, para el Mundial del 2026, el capitán argentino tendría 40 años y entraría a la lista de los futbolistas más veteranos en disputar una Copa del Mundo. Lionel Messi sería el octavo jugador y el segundo delantero de la lista.





Más veteranos en disputar un Mundial:

Pos. Futbolista País Posición Edad 1 Essam El Hadary Arabia Saudita Arquero 45 años y 161 días 2 Faryd Mondragón Colombia Arquero 43 años y 3 días 3 Roger Milla Camerún Delantero 42 años y 39 días 4 Pat Jennings Irlanda del Norte Arquero 41 años 5 Peter Shilton Inglaterra Arquero 40 años y 292 días 6 Dino Zoff Italia Arquero 40 años y 133 días 7 Ali Boumnijel Túnez Arquero 40 años y 71 días 8 Jim Leighton Escocia Arquero 39 años y 334 días 9 David James Inglaterra Arquero 39 años y 330 días 10 Ángel Labruna Argentina Delantero 39 años y 260 días





VIDEO RECOMENDADO: