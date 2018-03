Lleva una mochila pesada. Lionel Messi tiene un solo objetivo en Rusia 2018 : ganarlo. Es uno de los pocos títulos que le falta alzar en su amplio palmarés. Pero también reconoce que no será nada sencillo el camino.

"Parece que llegar a tres finales (un Mundial y dos Copa América) no sirve de nada. Si no somos campeones en Rusia, ahora pedirán que nos vayamos todos. Eso lo vendió parte del periodismo deportivo y la gente lo compró. Pero ojalá no sea así y nos vaya espectacular", reveló en una entrevista con en el canal América TV de su país Argentina .

"Poder levantar la Copa del Mundo es un sueño de siempre y cada vez que llega un Mundial es algo más fuerte para mí. Haber estado tan cerquita en Brasil fue algo muy doloroso. Ganarla es lo que desea todo el país", añadió 'Lio', quien estuvo a un paso de conseguir la Copa del Mundo en Brasil, pero se quedó con las ganas.

Aunque no todas son malas noticias para el astro. Admite que hay un sector de la hinchada 'Albiceleste' no tan exigente y que sí reconoce el esfuerzo que le pone él y sus compañeros.

"Pero también siento el afecto de la gente y es impresionante que la gente quiera que gane el Mundial y se me dé de una vez. En mi vida personal trato de no meterme en líos y cuidarme en lo que digo, pero pese a la fama lo manejo todo de forma natural. No tengo analista, sino que hablo mucho con mi mamá", sentenció.