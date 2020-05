En la LIGA MX las aguas están movidas y no solamente por la reciente cancelación definitiva del Clausura 2020 por causa del coronavirus, ni por los 13 futbolistas que han dado positivo a pruebas de COVID-19. Ahora, de lo que más se comenta en el país azteca es la posible venta y cambio de sede del Monarcas Morelia.

De acuerdo a lo que informan los medios mexicanos, el equipo en donde jugaron Raúl Ruidíaz, Ray Sandoval y Edison Flores dejaría la ciudad de Morelia y se mudaría a Sinaloa. De hecho, también existe el rumor de que TV Azteca dejaría de ser propietaria del club, o al menos habría una sociedad con otro grupo inversor.

Hace unos días, el diario Récord de ese país informó que “un grupo de empresarios de Mazatlán apoyados por el Gobierno de Sinaloa se acercaron a la Liga MX para iniciar trámites toda vez que se encuentran en negociaciones ya avanzadas con un equipo de Primera División para llevarlo a jugar al Estadio de Mazatlán”.

En las últimas horas, la noticia es que el club con el que ya habrían negociado es el Monarcas Morelia y que solo faltaba el visto bueno de la Federación Mexicana de Fútbol. Cabe señalar que el El Gobierno de Sinaloa construyó un estadio con una inversión de casi 500 millones de pesos y buscaron comprar una franquicia, pero no lo consiguieron. Si ahora lo logran, pronto se dará el anuncio de la llegada del fútbol a Mazatlán.

Sería imperdonable que TV Azteca dejara sin futbol a Morelia. El equipo está realmente arraigado a la ciudad. Tiene una gran afición y un bello estadio. No acabemos con nuestras tradiciones... — David Faitelson (@Faitelson_ESPN) May 23, 2020

Reacciones

Las reacciones en torno a este tema no se hicieron esperar. El más crítico fue el periodista David Faitelson, quien no dudó en criticar a TV Azteca. “Sería imperdonable que TV Azteca dejara sin fútbol a Morelia. El equipo está realmente arraigado a la ciudad. Tiene una gran afición y un bello estadio. No acabemos con nuestras tradiciones”, escribió el polémico comunicador en su cuenta de Twitter.

“No habían prometido desde la FMF y la Liga MX que el fútbol debía mantenerse lo más lejos posible de los intereses de los gobiernos y de la política. ¿Y ahora vamos a Mazatlán, al gobierno de Sinaloa, señor Bonilla?”, se preguntó Faitelson.

“Será un cambio de nombre y sede, NO venta directa -de momento-. La mudanza de @FuerzaMonarca a Mazatlán es inminente. Estoy en shock, no creí que @azteca sacrificara su plaza icónica. Pero “gratis”, una mudanza solo para estrenar estadio NO fue”, expresó por su parte el también periodista mexicano Ignacio Suárez.

Sera un cambio de nombre y sede, NO venta directa -de momento- la mudanza de @FuerzaMonarca a Mazatlan es inminente.

-Estoy en shock, NO crei que @azteca sacrificara su plaza icónica.

Pero "gratis", una mudanza solo para estrenar estadio NO fue.

¿Qué dirá el gober @QuirinoOC ? — ignacio suarez (@fantasmasuarez) May 23, 2020

NO DEJES DE VER