Las sorpresas y ‘batacazos’ en el Mundial de Qatar 2022 son muchas más de lo que normalmente se ven en este certamen, que reúne a los mejores equipos de fútbol a nivel de selecciones en nuestro planeta. Y es que si bien, por la diferencia de la calidad de jugadores, algunos resultados son “obvios”, algunos equipos dieron el golpe en la mesa y pusieron de rodillas a “gigantes” del fútbol.

Por ejemplo, Arabia Saudita amargando el debut de la Argentina de Lionel Messi, o Japón haciendo caer a dos europeos en fase de grupos, España y Alemania, eliminando a este último, fueron algunas de las sorpresas que nos dejó Qatar 2022.

Por otro lado, Senegal y Corea del Sur dejando afuera a Ecuador y Uruguay, dos de los cuatro representantes de nuestro lado del mundo en el certamen, fueron también sorpresas, no tan felices, que nos dejó este toreo. En ese sentido, Francisco Lombardi, exdirigente deportivo, nos explica algunos asuntos que nos dejó la fase de grupos de Qatar 2022.

Qatar 2022 viene presentando muchas sorpresas. ¿Cuál sería el motivo?

El fútbol se va, en general, equilibrando. A partir de toda la tecnología disponible se puede estudiar mejor a los equipos “superiores” y explorar sus puntos débiles. También, en un torneo corto como un Mundial, el aspecto mental por el temor de una eliminación repentina juega un rol importante. Hay que pensar que cada selección está conformada por un grupo de los mejores de cada región, o sea, por jugadores de cierto nivel, ese es otro factor.

Equipos de Asia y África dieron batacazos. ¿Mantendrán la línea o resultan triunfos aislados?

Básicamente, las sorpresas más importantes yo creo que ya se han producido, no descarto que pueda haber alguna más pero los equipos que están avanzando, salvo uno que otro, han mostrado virtudes. Por poner un par de ejemplos, Japón es un equipo que se sostiene en la velocidad, en la presión al rival, en no dar ningún balón por perdido y en una disciplina táctica que impresiona. Son valores que están a la vista, podría seguir sorprendiendo... otro caso es Marruecos que tiene muy buenos jugadores en las ligas más importantes, puede sorprender a cualquiera y ya no sería tan ‘batacazo’.

Uruguay y Ecuador se fueron eliminados. ¿Por qué?

Es una pena que los dos equipos sudamericanos se hayan ido pronto. En todo caso por las cualidades que mostraron pudieron perfectamente haber continuado, quiero decir, no lo interpreto como participaciones decepcionantes sino más bien consecuencia de ciertos factores que no tienen que ver tanto con su potencial. Lo de Uruguay es especialmente doloroso por el notable nivel de las individualidades que hoy tiene, estoy seguro que si clasificaba podía haber llegado a instancias finales. El Mundial produce este tipo de situaciones, recordemos la Argentina de Bielsa, una selección espectacular que venía de hacer una eliminatoria alucinante, que todos daban como favorita y se quedó en primera vuelta... este tipo de cosas ocurren en un Mundial.

El VAR volvió a ser un cuestionado protagonista en este mundial. ¿Se justifica su uso?

En mi opinión absolutamente sí. Los errores que pueden eventualmente cometer el VAR son mínimos en relación a los que puede cometer un hombre que debe vigilar tantas situaciones, muchas veces poco favorecidos por los ángulos y la distancia; el VAR en ese aspecto tiene mucha ventaja. Si queremos que haya cada vez mayor justicia en la aplicación del reglamento el VAR tiene una gran ventaja sobre el árbitro.

Brasil y Francia cuidaron jugadores y perdieron ¿podría afectarles después?

No creo. Los entrenadores de ambos equipos prefirieron reservar sus mejores figuras para que lleguen físicamente mejor a las instancias finales, eso les podría más bien otorgar cierta ventaja.